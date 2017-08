Encuentran a hombre sin vida en rancho del Poblado Miguel Alemán

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En el interior de un rancho ubicado en el Poblado Miguel Alemán, fue encontrado sin vida un hombre, de alrededor de 40 años de edad, quien no fue identificado y al parecer no contaba con signos de violencia.



Los hechos sucedieron el viernes, alrededor de las 21:40 horas, en el Rancho Monserrat, que se localiza a la altura del kilómetro 18, sobre la carretera Cero Sur.



El hoy occiso vestía camisola gris, pantalón azul y zapatos cafés, quien no logró ser identificado por las personas que se encontraban en el lugar, por lo que personal de periciales realizaron las diligencias necesarias para poder esclarecer los hechos.