Son rescatados tras 11 horas de estar extraviados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una familia de cuatro personas fue rescatada en Bahía de Kino, luego de que estuvieran extraviadas por más de once horas en uno de los esteros de la localidad.



A través de un comunicado la Policía Preventiva Municipal manifestó que el rescate se realizó a las 03:24 horas del lunes, en el estero Santa Rosa, y las personas fueron identificadas como Óscar, de 62 años de edad; Óscar, de 30 años; Manuel Alejandro, de 11 años; y Yamilleth, de 20 años de edad.



Se detalló que los afectados platicaron que mientras viajaban a bordo de un vehículo de la marca Volkswagen Bora, color azul marino, alrededor de las 16:00 horas del domingo, el vehículo se quedó atascado en el estero y ya no pudieron salir.



Después de que fueron reportados como extraviados, los agentes municipales realizaron una búsqueda exhaustiva por la zona y lograron dar con el paradero de los reportados, quienes se encontraban aparentemente bien de salud.



Las autoridades locales brindaron apoyo a los recatados para salir del lugar y que pudieran regresar a su domicilio ubicado en Hermosillo.



Ixcóatl Villa, coordinador del Grupo de Rescate Acuático de Bomberos de Hermosillo, recomendó a los vacacionistas que durante el período vacacional visitarán las playas del Estado no adentrarse en sus vehículos a lugares desconocidos y pantanosos para así evitar este tipo de situaciones.



"La recomendación es no meter los vehículos en lugares que no estén predestinados para ello, a veces por traer carros todo terreno creen que pueden ingresar a esos lugares y por donde no hay vías de terracería hay que evitar entrar porque pueden pasar ese tipo de cosas, más si desconocen el terreno", dijo.



El coordinador de socorros de Cruz Roja, Guadalupe Ayala, destacó que también hay que evitar ingresar en las aguas profundas del mar si no se tiene la condición física para ello, en especial si se carece de conocimiento de técnicas de nado o buceo.