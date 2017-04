Choca patrulla con copitas de más

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras chocar dos vehículos que estaban estacionados y una unidad de la Policía de Tránsito, Fernando Heriberto, de 39 años de edad, fue arrestado por los agentes municipales, quienes le detectaron aliento alcohólico.



Eran las 20:15 horas del lunes cuando los policías de tránsito transitaban por las calles de la colonia Palo Verde y se percataron de que el conductor de un pick up, marca Ford, color gris, no traía placas y además impactó a dos automóviles que estaban estacionados.



Los municipales intentaron parar la marcha del pick up en las calles Lauro Gálvez y Labradores, pero al resistirse al arresto y querer escapar, el imputado chocó la patrulla donde viajaban los oficiales, pero lograron detenerlo.



En una revisión que se le realizó al presunto, éste presentaba aliento alcohólico, por lo que fue trasladado a la Comandancia de Policía, donde se puso a disposición del Ministerio Público especializado en hechos de Tránsito para las investigaciones y diligencias de ley.



El conductor será investigado por haber causado daños al Ayuntamiento, daños a particulares y por conducción punible.