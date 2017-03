Asaltan comercio

(GH)

Un asalto a mano armada a una tienda de conveniencia en la colonia Solidaridad, fue reportado la mañana del viernes, donde los ladrones lograron llevarse dinero, cigarros, alcohol y celulares.



La Policía Municipal manifestó que la empleada afectada reportó a las 09:00 horas, que en el comercio localizado en Sierra del Tule y Sierra del Sur, se había cometido un robo.



Los policías de inmediato acudieron al lugar, donde la reportante les explicó que dos hombres habían entrado a la tienda y uno de ellos portaba un arma de fuego, con la que la amenazó y le exigió el dinero de las ventas.



Por temor a represalias la mujer les hizo la entrega del efectivo, el cual no se especificó la cantidad, además de que también se llevaron cerveza, cigarros y el mostrador de teléfonos celulares.



Después de cometer el robo, los presuntos se dieron a la fuga por la calle Sierra del Tule, a bordo de un automóvil de la marca Aveo, color gris.



QUEDA EN INTENTO



A punta de pistola un hombre sufrió un intento de asalto en al colonia Centro, pero el presunto ladrón no logró su cometido ya que el reportante forcejeó con él, pero decidió salir corriendo.



Supuestamente el afectado había salido de su oficina el pasado viernes y se dirigió a un domicilio ubicado en las calles Juárez y Zacatecas, donde le salió al paso un hombre de aspecto sureño y lo amenazó con un arma de fuego para que le entregara el dinero.



El reportante dijo que forcejeó con el presunto delincuente, quien optó por retirarse del lugar a bordo de un automóvil de la marca Ford Focus, color blanco, al ver que no podría quitarle nada.