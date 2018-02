Confiesa que mató por coraje a enfermera

Un arranque de coraje derivado de una discusión con su expareja y el influjo de bebidas embriagantes incitó a la agresión armada que dejó como resultado una enfermera fallecida y otra lesionada en el Municipio de Caborca.



Según se conoció del caso, Osvaldo Misael, de 25 años de edad, había reconocido que entre las 20:00 horas y las 22:00 horas del viernes, mientras ingería bebidas alcohólicas, recibió una llamada de su ex pareja Daniela, en la que le pedía ayuda porque un hombre apedreaba su casa.



También se señalaba que en la llamada de auxilio, la hoy lesionada se refirió a una persona de aspecto "cholo" que días antes le había robado e intentó incendiar la casa, pero que al llegar al domicilio no encontró a ninguna persona.



"Yo iba por el bato pero ya se había ido y ahí la morra (Daniela) me empezó a decir muchas cosas, me enojé, saqué la pistola, le disparé a la que estaba adentro del cuarto; el cuchillo lo aventé al monte", de acuerdo a lo que dijo sobre los hechos.



Por los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, en contra de dos enfermeras de Caborca, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvieron ayer a Osvaldo Misael "N.", de 25 años.



De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), la aprehensión del hoy detenido se llevó a cabo con la colaboración de las distintas corporaciones de seguridad de la entidad cuando intentaba abandonar la ciudad.



BALEAN A MUJER EN HERMOSILLO



Con un impacto de bala en el estómago resultó carmen Lizeth tras haber sido agredida con arma de fuego.



Según el informe e Seguridad Pública Municipal el reporte ingresó alrededor de las 12:40 horas de ayer, pero se desconoce el motivo y el lugar de la agresión, aunque fue trasladada desde la colonia Nuevo Hermosillo hasta una clínica.



Se detalla que el reporte médico señala que la persona lesionada presenta herida de bala en región abdominal, lesiones que tardan en sanar más de 15 días y ponen en riesgo la vida.



Según el parte policiaco, el médico encargado de su atención indicóque la paciente ingresó en estado de shock y que luego de estabilizarla pasaráa cirugía y después a observación.



Se puntualiza que la mujer herida tiene tres expedientes por lesiones que tardan más de 15 días en sanar.