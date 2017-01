Sancionan a menor, por primera vez en Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por primera vez en la historia de Sonora, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), puso a disposición del Órgano Judicial a una menor de 17 años por delito flagrante no grave.



Según boletín oficial, el Director General de la Unidad Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes, licenciado Julio Villavicencio Melendrez, calificó el hecho como trascendental ya que anteriormente estos delitos no eran sancionados.



“La interpretación jurídica del Poder Judicial y de la Defensoría Pública consistía en que sólo los delitos considerados como graves, establecidos en la Ley Nacional de Adolescentes, eran los que podíamos poner a disposición del Juez, por tal motivo la Procuraduría se limitaba a entregar en custodia de los tutores a los menores antes de las 36 horas establecidas”, recordó.



El trabajo impulsado por la unidad Especializada permite, de hoy en adelante, que un adolescente que ha cometido un delito flagrante no grave, sea sancionado con medidas cautelares diferentes al internamiento preventivo, como se utiliza en los delitos graves.



Esta mañana, se llevó a cabo la Audiencia Inicial de la menor Yaquelin “N”, de 17 años, por los delitos de lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y daños.



Las investigaciones señalan que Yaquelin fue detenida en flagrancia cuando causó daños además de agredir verbal y físicamente a varias personas.



Por lo anterior, la menor fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Agencia Especializada en Justicia para Adolescentes, quien apegado a derecho se abocó al caso.



El Juez determinó que las medidas cautelares suficientes y necesarias para el caso son la de estar bajo la custodia física del DIF, la asignación de un tutor responsable, la prohibición de acercarse a las víctimas y testigos. Además no podrá salir del Estado de Sonora y deberá acudir semanalmente a la Unidad de Medidas Cautelares.



El Juez ordenó un mes de plazo para la investigación complementaria para añadir al expediente.