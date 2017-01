Choca tren contra un tráiler en Navojoa

NAVOJOA, Sonora(GH)

Foto: Jesús Palomares

Foto: Jesús Palomares

A las 7:50 horas de hoy se registró un accidente entre un tráiler y el ferrocarril en Navojoa, en el percance no resultaron personas lesionadas.Mario Benítez, chofer del tractocamión, de la empresa transportes Aldama, señaló que el maquinista no activó el sonido de alerta, por lo que no se percató de su presencia.Al intentar cruzar las vías del tren, fue impactado en la caja la cual quedó destruida.