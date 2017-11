Dos incendios se propagan durante hechos distintos en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El incendio de dos predios fue atendido por Seguridad Pública, en las colonias Sonacer y Villa Verde, donde no hubo personas lesionadas.En un parte informativo que envió la Policía Municipal se detalló que el primero de ellos se presentó a las 10:30 horas, en el Centro de Salud localizado en la calle Mendoza, donde al parecer ocurrió un cortocircuito en el área de recepción.El director del centro destacó que no hubo lesionados ni daños qué lamentar.Un segundo siniestro se reportó al 911, a las 14:09 horas, en una vivienda abandonada que está en la Cerrada San Renée, del fraccionamiento Villa Verde.Al igual que en el primer hecho, Bomberos de Hermosillo acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas y se aseguraron de que no hubiera pérdidas humanas.Foto: Redacción/GH