Enfrentan vecinos a presuntos ladrones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cansados de que las autoridades policiacas no controlen la inseguridad que se vive en las colonias del Norte de Hermosillo, un grupo de vecinos de Tierra Nueva decidiódefenderse por sí mismoy tuvoun enfrentamiento con presuntos delincuentes.



A raíz de que se registró un robo a casa que se localiza en las calles Desierto Poniente y Rios de Cascada, a las 11:30 horas, aproximadamente trece vecinos decidieron enfrentar a los presuntos culpables y recuperar los objetos robados.



La persona que padeció el robo platicó que fue en la madrugada de ayer cuando los "amantes de lo ajeno" ingresaron a su vivienda y se robaron un televisor, una bocina y mil 200 pesos en efectivo, y al momento que se daban a la fuga, los ladrones fueron reconocidos por los vecinos.



El reportante detalló que debido a la impotencia que sintieron por el hartazgo de inseguridad, con bats en mano fue como decidieron buscar a los presuntos a la colonia Villa Verde, ya que la policía jamás acudió al llamado.Momentos después de su retirada, varias unidades de la Policía Municipal acudieron directamente a la casa de una de las trece personas que participaron en los hechos, ya que fueron señalados de agredir con pistola a los supuestos ladrones.



En el lugar de los hechos, un agente de la Policía Municipal manifestó que habían recibido un reporte por parte de tres vecinos de Villa Verde, que un grupo de hombres les habían reclamado ciertos objetos robados y los balearon.



"Reportaron tres personas una agresión armada de un grupo de personas que estaban cuestionando sobre un robo, y el muchacho como dijo que no sabía quiénes eran los ladrones, estos (vecinos de Tierra Nueva) se alteraron, sacaron armas e hicieron detonaciones en contra de ellos, afortunadamente no hubo lesionados", relató.



El policía detalló que se registró un impacto de bala en un domicilio y se encontró un casquillo percutido en el lugar del enfrentamiento, y momentos después una patrulla logró ubicar al grupo de vecinos quienes ya se encontraban en Tierra Nueva.



NIEGAN VERSIÓN



Asombrados por la situación, los vecinos de Tierra Nueva negaron la versión que se reportó ante la Policía Municipal, ya que ninguno de los vecinos cuenta con armas de fuego, por lo que no pudo haber ocurrido tal acción.



Las autoridades aseguraron un pick up, propiedad de uno de los que participaron en el enfrentamiento, ya que funge como prueba fehaciente para la investigación de los hechos.



Mientras tanto, los habitantes de Tierra Nueva se dijeron sentir desprotegidos por las autoridades, ya que su percepción es que se defiende más a los delincuentes que a la comunidad.



El jefe de zona de la Comandancia El Cortijo aseguró que existen operativos que se realizan en las colonias las 24 horas del día y la seguridad jamás se ha descuidado, ya que se detienen a varias personas al día en esos sectores y se está trabajando al 100%.