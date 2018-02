VIDEO: Asaltantes con cuchillo intentan "picar" a abarrotero de la colonia El Apache

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una cámara de seguridad captó el aterrador momento de cuando unos ladrones asaltaron a un abarrotero.



En las imágenes difundidas se puede apreciar que uno de los asaltantes intentó herir con un cuchillo al comerciante.



Al parecer, el modus operandi de los hampones es aparentar que van a comprar en el establecimiento para luego cometer el acto vandálico.



Según las redes sociales, los hechos ocurrieron el día sábado 10 de febrero a las 20:00 horas en la tienda “La Terraza Minisuper", de la colonia El Apache.



La persona que difundió los videos solicitó a la ciudadanía la identificación de los sospechosos para su detención.



No se sabe si el afectado interpuso una denuncia formal ante las autoridades.







"No quisiera que se creara pánico": Alcaldesa



Aunque hay un déficit en número de policías y patrullas en Hermosillo, no hay situación de pánico o preocupación en cuestión de seguridad, aseguró la alcaldesa.



"No quisiera que se creara una situación de pánico porque no estamos en eso, vamos a abrir más los datos a los ciudadanos para que sepan cómo estamos en seguridad", afirmó Angelina Muñoz Fernández.



Ante los asaltos a mano armada ocurridos en algunos comercios, las autoridades atienden los llamados y se actúa en coordinación con autoridades estatales.



"No es preocupante (el asalto a estética), estamos actuando, trabajando, haciendo los patrullajes, faltan más policías para el tamaño de población, sí; falta más equipo, sí; faltan más recursos, sí; la única manera de atender esto es la cooperación", puntualizó.



LLAMA A CUIDARSE



Exhortó a los ciudadanos a cuidarse para no ser víctimas del delito, pues debido a la población del municipio, los policías no son suficientes.



Sobre los videos de algunos asaltos que han circulado en redes, recalcó que hay que conocer de dónde se originan, pues se han detectado algunos que no le pertenecen a Hermosillo y genera un pánico entre los ciudadanos.



"No sé si haya despropósito y generar un ambiente que no tenemos el control, sí lo tenemos, estamos trabajando durísimo y tenemos conocimiento de los hechos, no se puede tapar el Sol con un dedo", dijo.



La alcaldesa mencionó que sostendrá una reunión con autoridades de seguridad para ver cómo cerró el pasado mes en el Semáforo Delictivo y afirmó que la estrategia implementada hasta el momento les ha dado resultados.



MANTENDRÁ ESTADO COORDINACIÓN: CPA



Se mantendrá el trabajo coordinado y el apoyo entre las corporaciones policíacas Municipal y Estatal para reducir la incidencia de robos en Hermosillo, aseguró la Gobernadora del Estado.



Claudia Pavlovich Arellano indicó que a las corporaciones municipales les corresponde la prevención de los delitos pero que el Estado a través de la Fiscalía General de Justicia (FGJE) debe intervenir con la búsqueda y localización de los delincuentes.



"Debemos ponernos de acuerdo y apoyarlos, tengo que seguir trabajando en ello pero en coordinación con Seguridad Pública Municipal", expuso la Gobernadora.



Piden comerciantes más seguridad en la zona Centro tras actos delictivos



Un total de catorce personas fueron detenidas por distintas faltas administrativas, en un operativo de seguridad que se realizó en la colonia Constitución debido a los múltiples reportes que comerciantes expusieron en una reunión que sostuvieron el miércoles con autoridades policiales.



A través de un comunicado se anunció que personal de la Policía Preventiva realizó un operativo por la zona Centro de la ciudad, ya que representantes de algunos comercios se quejaron de los actos delictivos que se cometían en el área.



Entre los comercios que participaron se encuentran Audi, Autos Subaru, Nissan, Green Feeling, Olé Paella, Tacos El Chino, Tacos Jass y Hamburguesas Tic-Toc, mismos que aseguraron que se cometen robos de accesorios de vehículo y robos de cámaras de seguridad.



Los afectados agregaron que otra de las problemáticas en la presencia de personas en situación de calle y los “lava carros” que se reúnen en la calle mariscal, por tal motivo las autoridades realizaron el operativo de seguridad y arrestaron a catorce personas que deambulaban bajo efectos de alguna droga o escandalizaban en la vía pública.



La Policía Municipal aseveró que se incrementarán los recorridos de vigilancia y se atenderán los reportes por el teléfono de proximidad ciudadana.