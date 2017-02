Pepino asado en la carretera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un cortocircuito en el área de refrigeración de una caja de tráiler fue lo que al parecer provocó el incendio de alrededor de 21 toneladas de pepino en la mañana de ayer, en la carretera Hermosillo-Nogales.



De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, el accidente ocurrió alrededor de las 6:20 horas, cuando Manuel Meza, de 41 años de edad, se dirigía de Culiacán, Sinaloa, hacia Nogales, a bordo de un tractocamión con doble remolque.



El chofer platicó que en cada remolque transportaba alrededor de 21 toneladas de pepino, pero al llegar al kilómetro 14, sobre la carretera México 15, se percató que la segunda caja se estaba incendiando.



"Yo venía normal y de repente vi que estaba saliendo humo porque las luces empezaron a parpadear, y me orillé hacia la gasolinera para revisar el remolque, pero ya vi las llamas y me salí hacia la carretera para que no fuera a explotar la gasolinera", dijo.



Después de que se estacionó a un costado de la rúa, el conductor agregó que de inmediato desconectó la caja que se estaba incendiando y movió la primera parte del tráiler y así salvar las otras 21 toneladas de pepino y la unidad automotora.



Personal de Bomberos llegó al lugar y fueron los que sofocaron el fuego, y dedujeron que muy probablemente había sido un cortocircuito que inició en el área del "termo king", y sólo hubo pérdidas materiales.