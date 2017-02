Hacen llamado de urgencia por inseguridad en Ures

información relacionada Fotogalería Realizan fuerte operativo policiaco en Ures

URES, Sonora()

El pánico se desató entre los pobladores de Ures tras la persecución y hallazgo de un auto con armamento, por lo que reclaman operativos de seguridad en la región por la difícil situación de inseguridad que enfrentan.



Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) perseguían ayer a mediodía a un grupo de personas armadas que iban en un pick up GMC Sierra, gris oscuro, con placas de Arizona, lo que generó terror.



Y es que en su intento por huir de las autoridades entraron al centro del poblado con armas de grueso calibre a la vista de todos.



SE SIENTEN SOLOS



"Hace muchos meses se anunció que iban a poner el Mando Único pero no ha funcionado", dijo una habitante, "estamos prácticamente solos".



"Ya no estamos seguros en ninguna parte, ojalá pongan más policías, ya Ures está cambiando mucho", externó.



"De que se necesita más seguridad en el pueblo, se necesita, no hay suficientes policías aquí en Ures", expresó otro poblador. Sólo hay doce elementos de la Policía Municipal para las trece comisarías con las que cuenta el municipio, reveló su alcalde David Gracia Paz.



Explicó que es necesario reforzar la seguridad, pero no se ha podido contratar a más debido a que no han acreditado el examen del Centro de Evaluación de Control y Confianza.



“No sabíamos lo que pasaba”



Parecía un día normal en la Plaza Zaragoza, donde alrededor de 300 personas acudieron a recibir los recursos de un programa de ayuda estatal, al tiempo que los pequeños de un jardín de niños justo salían de clases.



“Fue horrible porque cuando vimos el helicóptero, no sabíamos lo que pasaba, pero luego llegó ese pick up y se bajaron dos hombres con ‘cuernos de chivo’ y todos empezaron a correr porque pensamos que iba a haber una balacera”, relató una residente.



“Está muy feo ahora aquí en Ures, de un tiempo para acá se han visto muchas cosas, gente que no es de aquí y hasta andan armados”, contó una habitante, “y los policías de aquí no pueden hacer nada”.