Choque deja dos lesionados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dos personas que viajaban en una motocicleta resultaron lesionadas tras chocar contra un camión repartidor de gas, mientras circulaban sobre las calles de la colonia San Benito.



Seguridad Pública Municipal informó que los lesionados fueron identificados como Isidro Alfonso, de 58 años de edad; e Isidro Andrés, quienes viajaban a bordo de una motocicleta de la marca Italika, color negro, sin placas.



El conductor del camión repartidor fue identificado como Santiago, de 22 años de edad, y viajaba en un vehículo tipo pick up, marca Nissan NP300, color blanco, mismo que salió ileso del accidente.



Alrededor de las 14:50 horas, supuestamente el pick up se dirigía sobre el carril derecho que estaba en funcionamiento, y al llegar a la calle Reyes, viró hacia su izquierda y se impactó con la motocicleta que transitaba por los carriles cerrados.



Los pasajeros de la motocicleta resultaron con lesiones en distintas partes de su cuerpo y fueron trasladados por personal de Cruz Roja hacia un hospital de la ciudad para recibir atención médica.



Seguridad Pública Municipal manifestó que el conductor de la motocicicleta fue el que no respetó el artículo 82 de la Ley de Tránsito, que estipula mantener cuidado a la hora de manejar para evitar accidentes.