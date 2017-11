Matan a 2 en Guaymas; yaquis exigen parar violencia

GUAYMAS, Sonora()

Dos hijos del secretario de Rahum, Crisóforo Valenzuela, fueron asesinados a balazos ayer, mientras trabajaban en la fertilización del predio "Wuacabam", al Norte del pueblo. Tras la agresión autoridades yaquis pidieron reforzar la seguridad en los ocho pueblos indígenas.



De acuerdo a la Policía Municipal, los hermanos Rey David y Omar Darío V. L., de 29 y 23 años de edad, con domicilio en el barrio Aguileño de Pótam, fueron encontrados sin vida en la carretera que conecta Ráhum con Huíviris.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:35 horas, cuando ambos fueron atacados por varios hombres que presuntamente abordaron un sedán rojo para huir.



Uno de los cuerpos quedó a un costado de la carretera y el otro dentro de una máquina de sembrado. Su padre fue quien los identificó.



Este es el segundo ataque armado que se registra en la comunidad indígena, sumando ya tres muertos y un herido.



Luego de la ola de violencia que atraviesa la comunidad Yaqui el Capitán de Lomas de Guamúchil, César Cota Tórtola, pidió a las autoridades policiacas reforzar la seguridad en los ochos pueblos indígenas.



El vocero de la tribu Yaqui, señaló que la disputa entre grupos criminales ha llegado ainocentes, como los ancianos que fueron acribillados en su casaubicado en Pótam, el martes 7 de noviembre.



"Estos eventos no están relacionados a conflictos de la tribu, ni son del gasoducto o Acueducto Independencia, siempre hemos dicho que la mafia es la culpable de todo lo que está pasando en Pótam y Vícam, ya tiene años así, queremos ver más policías federales y estatales en los ocho pueblos para atacar a la delincuencia", exigió.



El crimen organizado, opinó, le está ganando terreno a las autoridades policíacas en las comunidades indígenas, donde diferentes organizaciones se pelean la plaza para la venta de drogas, sin que ninguna autoridad haga algo al respecto.



