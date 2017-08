"No más no me veas el pie porque te vas a morir ahí"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Momentos angustiantes son los que vivieron los padres del adolescente Carlos Emmanuel, de 17 años de edad, al enterarse que se encontraba con un pie fracturado, a la altura del Cerro del Bachoco, porque sufrió una caída. Durante el tiempo que duró el rescate el joven pudo estar en contacto con sus padres, ya que en todo momento estuvo consciente.



La madre del menor, quien prefirió omitir sus datos generales, comentó que se encontraban en su casa cuando recibió la noticia de una persona desconocida lo que a su hijo le había sucedido."Sí me sorprendí mucho porque siempre viene con amigos a caminar, no es la primera vez que viene a hacer ejercicio, esta vez andaba con una amiga de él, ahora no vino su hermano y cuando recibí la llamada me preocupé bastante, porque no sé que le pasó", reveló.



Minutos después, los rescatistas lograron llegar a donde se encontraba el afectado y la socorrista Jessica López logró hacer contacto vía telefónica, entre Carlos Emmanuel y su madre, a quien le informó que se encontraba bien y no se olvidara de fotografiarlo al bajar en el helicóptero.



"Estoy bien, me dijeron que me van a bajar en helicóptero, cuando me vayan bajando me toman una foto, que no se te olvide, nomás no me veas el pie porque te vas a morir ahí (de la impresión)", fueron las palabras que el menor le expresó a su mamá vía celular.



NO ERA FÁCIL BAJARLO



Eran alrededor de las 07:33 horas cuando al número de emergencia se dio aviso que en el Cerro del Bachoco una persona que se encontraba haciendo ejercicio, había sufrido una caída y al parecer estaba lesionada, relató Francisco García, socorrista de Cruz Roja.



"Llegamos de inmediato y subió la compañera Jessica López, junto con otros compañeros de Bomberos y comentaron que el joven cayó desde el cerro, a un altura de 15 o 20 metros y le proporcionaron los primeros auxilios", dijo.



José de Jesús Galindo, uno de los bomberos que llegó al lugar donde se encontraba el lesionado, relató que debido a la fractura expuesta en el tobillo derecho que sufrió el adolescente, era casi imposible bajarlo cargando y solicitaron apoyo a la Secretaría de Salud.



"Ya ellos mandaron un helicóptero, pero fue una maniobra muy riesgosa, porque teníamos al joven en la camilla pero no alcanzábamos a subirlo, el del helicóptero tuvo que hacer maniobras, teníamos tres opciones y se usó la más viable, fue así como logramos rescatar al joven", indicó.



No fue sino hasta las 10:40 horas cuando el helicóptero tripulado por el capitán Juan Germán Bustamante, con más de tres décadas de experiencia, logró descender al asfalto del bulevar Morelos con dos rescatistas de Bomberos y el joven afectado.



De inmediato Carlos Emmanuel fue trasladado en una ambulancia de Cruz Roja a la Clínica 14, de Seguro Social, para recibir atención médica especializada.



Cae 20 metros y se salva de milagro



De puro milagro sobrevivió la caída de entre 15 y 20 metros de altura, el adolescente de 17 años de edad, que la mañana de ayer se fracturó uno de sus tobillos al caer prácticamente al vacío, de lo alto de un cerro, externaron los rescatistas.



Alrededor de las 07:33 horas el Departamento de Bomberos recibió un reporte de que una persona se había caído en el Cerro del Bachoco.



Al lugar arribaron Bomberos, Cruz Roja y Policía Municipal, quienes ascendieron hasta donde se estaba el lesionado y le brindaron los primeros auxilios, platicó Wilmer Martínez, uno de los rescatistas.



"Cayó un aproximado de 15 a 20 metros de un acantilado y para caer de esa distancia Carlos tuvo mucho suerte", dijo, "sólo presentó fractura expuesta de tobillo derecho, no perdió el conocimiento y corrió con mucha suerte".