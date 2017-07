Policías piden a conductor sacar auto de área de playa en Kino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Retiran de las playas de Bahía de Kino al conductor de un pick que estaba mal estacionado, agentes de la Policía Municipal, y ayudan a otro conductor cuando se quedó varado por falta de batería.



En un boletín se destacó que eran alrededor de las 15:00 horas del domingo, policías municipales realizaban un recorrido de vigilancia en Bahía de Kino y se percataron de que un pick up Dodge Ram, color rojo, estaba estacionado en un lugar no permitido.



Para seguridad de los visitantes, los municipales solicitaron al propietario del automóvil que sacara el carro de la playa, ya que estaba prohibido y es inseguro para las personas.



A las 17:30 horas de ese mismo día, personal de la Policía Preventiva apoyó al propietario de una camioneta color gris a pasarle energía eléctrica, ya que la batería de su automóvil no servía, y así pudo volver a la ciudad.