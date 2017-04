Hombre resulta herido tras ser atacado por grupo de personas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras ser agredido por un grupo de personas no identificadas, Víctor, de 39 años de edad, resultó con distintas lesiones cortantes en varias partes de su cuerpo, producidas por golpes y con un arma blanca, según informó la Policía Municipal.



Los hechos ocurrieron a las 18:45 horas del domingo, cuando se dio aviso al 911 que en el cruce de las calles San Francisco y Agustín del Campo, de la colonia San Bosco, un hombre se encontraba lastimado.



El afectado platicó a la autoridad que había sido atracado por un grupo de personas a las cuales no especificó sus datos generales, mientras caminaba por el lugar y fue golpeado y herido con un objeto punzocortante, causándole un total de cinco heridas cortantes en varias partes del cuerpo.



Los agentes trasladaron al herido hasta la Comandancia de Policía de la zona seis, donde fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja, quienes lo trasladaron al Hospital General del Estado de Sonora para recibir atención médica.



Los médicos informaron que el afectado presentó lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida y se dio conocimiento a la autoridad correspondiente para realizar las diligencias de ley.