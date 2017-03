Se pasa semáforo y termina volcado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por no haber respetado la luz roja del semáforo, el conductor de un pick up se impactó contra un automóvil sedán y posteriormente se volcó en uno de los cruces más transitados de la colonia San Benito.



Según los datos proporcionados por la Policía Municipal, los hechos ocurrieron ayer, alrededor de las 13:15 horas, cuando Gustavo, de 75 años de edad, circulaba sobre la calle Veracruz a bordo de un pick up, marca Tacoma, color blanco, modelo 2014.



Al llegar a la intersección con la calle Monteverde donde presuntamente la luz del semáforo se encontraba en rojo, siguió de largo y se impactó con un sedán, marca Nissan Tsuru, color blanco, el cual era conducido por Jesús, de 32 años de edad.



Debido al impacto que se registró, el pick up dio un giro y se volcó quedando con las llantas hacia arriba.



Ninguno de los dos conductores sufrió lesiones graves y fueron valorados por personal de Cruz Roja.



Elementos de la Policía de Tránsito Municipal llegaron al lugar, quienes apoyaron en la distribución del tráfico y en la seguridad de los involucrados.