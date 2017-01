Choque múltiple sin consecuencias

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sin lesiones resultaron los conductores de cuatro vehículos que participaron en un choque en la colonia Fuentes del Mezquital, luego que una camioneta se pasara el semáforo en rojo y cayera sobre un automóvil.



Alrededor de las 13:30 horas en la esquina del bulevar Solidaridad y calle Olivares, en la colonia antes mencionada, la camioneta que transitaba de Norte a Sur se pasó el semáforo en rojo y se impactó con dos vehículos para después salir proyectado y caer sobre un pick up Toyota de modelo atrasado.



El señor Francisco Madero, conductor del Toyota, platicó que sólo fue el susto que se llevó cuando la camioneta cayó sobre el cofre de su automóvil, pues no presentó ninguna lesión.



"Yo traía el Toyota, el carro voló de la esquina y cayó en el cofre mío, gracias a Dios no me pasó nada, estoy bien", comentó.



En el lugar resultaron dañados también un vehículo Chevrolet, Corsa, y un Nissan, Platina, elementos de Cruz Roja y de Bomberos de Hermosillo, acudieron al lugar para realizar las diligencias necesarias, y para confirmar que no había personas lesionadas por el suceso.