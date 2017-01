Acusan a un hombre de abusar de menor

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por ser el presunto responsable de la agresión sexual en contra de una menor de 16 años de edad, un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal, informó la corporación.



Según los datos proporcionados en un boletín, la persona fue identificada como César Raúl, de 28 años de edad, quien fue señalado por la joven de haberla agredido, en hechos ocurridos durante las primeras horas del domingo.



Se detalla que la aprehensión se registró alrededor de las 06:15 horas sobre la carretera 26 y Martha Félix, en el ejido El Buey, cuando los agentes hallaron el vehículo donde se presume que se trasladó a la menor.



Los agentes indicaron que la víctima expresó que el imputado le había ofrecido "raite" cuando caminaba por las calles 5 de Mayo y Agustín de Vildósola, en la colonia Villa de Seris.



Detalló que el hombre la trasladó aproximadamente al kilómetro 30 de la carretera 26, en dirección de Oriente a Poniente, para luego abusar sexualmente de ella, además de golpearla con la mano abierta en rostro y otras partes del cuerpo.



La afectada puntualizó a los elementos de la corporación que durante el hecho, le había dicho al victimario que se encontraba embarazada con el fin de que la dejara, sin embargo no funcionó.



PIDE APOYO



Después de consumado el delito, la víctima pidió apoyo a un conductor de Uber que transitaba por el lugar, mismo que realizó el llamado a la Policía, la cual de inmediato se abocó a la búsqueda del imputado.



El parte señala que los elementos hallaron un taxi, con número económico 2945/14, modelo 2008, el cual parecía estar abandonado, hasta que llegó César Raúl, quien ahora se vincula a investigación por delito de violación.



ZONA SEGURA



Mientras tanto, en el cruce de las calles Agustín de Vildósola y 5 de Mayo, los empleados de los diversos comercios ahí ubicados manifestaron que la zona es muy segura, y que les parece extraño lo ocurrido.



"Se nos hace raro porque si fuera una persona de aquí cerca, ya supiéramos", explicó Norma González, "a lo mejor no nos habríamos dado cuenta que la muchachita se subió a un carro, pero fue muy temprano, los negocios abrimos hasta las 8:00".



Explicó que no es común que un taxista ofrezca "raite" a los peatones, menos en ese horario, sin embargo considera que sí resulta imprudente caminar por el sitio cuando aún está oscuro.



Hasta ayer por la noche, la Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer que no había ningún tipo de denuncia del hecho.