Hombres le disparan a otro al intentar robar un cajero automático en Poblado Miguel Alemán

POBLADO MIGUEL ALEMÁN, Hermosillo(GH)

Un impacto de bala recibió un hombre en uno de los campos agrícolas del poblado Miguel Alemán, después de que siete presuntos delincuentes intentaran llevarse un cajero electrónico que se encontraba en el lugar, pero al no lograrlo huyeron en un vehículo que se robaron.Seguridad Pública Municipal informó que los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas de ayer, en el campo agrícola La Ventanita, localizado en la carretera Cero, entre 28 Norte y 12 Norte.Después de recibir el reporte, agentes preventivos acudieron al campo y se entrevistaron con una guardia de seguridad, quien presentaba un golpe en la cabeza y dijo que momentos antes siete hombres que llegaron en un sedán color gris lo atacaron.Foto: Redacción/GHDestacó que los hombres portaban armas cortas e intentaron quitar a la fuerza el cajero automático que se encontraba en ese lugar utilizando un marro, pero al ver que no pudieron llevárselo, prefirieron huir a bordo de un pick up color guinda que no era de ellos.En el forcejeo, supuestamente una persona originaria de Chiapas se encontraba dentro del cajero cuando los hombres llegaron y le dispararon en su mano izquierda ocasionándole una herida.La Policía indicó que después de un operativo de búsqueda el vehículo fue localizado sobre la carretera Cero, ya que los delincuentes lo habían abandonado.De los hechos se dio aviso a la autoridad competente para esclarecer la situación y se capture a los presuntos culpables.