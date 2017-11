Registran en hechos distintos dos casos de muerte natural

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dos personas fallecieron aparentemente por causas naturales durante la tarde del martes y la mañana del miércoles, en hechos distintos ocurridos en Hermosillo, en las colonias Emiliano Zapata y Centro.



De acuerdo a la información proporcionada por Seguridad Pública Municipal, a las 15:25 horas del martes se presentó el primer caso, en avenida Jesús Luján y calle Casas Grandes, de la colonia Emiliano Zapata.



La autoridad municipal no proporcionó los datos generales del occiso, quien se encontraba en una de las habitaciones que rentaba en el lugar.



La propietaria del predio se entrevistó con los agentes preventivos y les comentó que tenía alrededor de cuatro años rentándole el cuarto al hombre, quien trabajaba como taxista y había llegado a las 04:00 horas de ese mismo día de trabajar.



Se llegaron las 14:00 horas, dijo la informante, y el hombre no se había despertado y le llamó la atención, por lo que fue a despertarlo y vio que su inquilino no se movía y solicitó ayuda al 911.



Personal de Cruz Roja llegó al domicilio y fue quien diagnosticó a la persona que ya no tenía signos vitales y los motivos de su deceso aparentemente fueron naturales.



Un segundo suceso de este tipo sucedió a las 07:00 horas de ayer, en una casa de huéspedes ubicada en la avenida Oaxaca y calle Benito Juárez, en el Centro de la ciudad, donde un hombre de 77 años de edad, fue encontrado sin vida en el interior.



Según datos recabados en el lugar de los hechos, el afectado se encontraba trabajando como administrador del negocio, cuando fue hallado tirado en el suelo por una persona que ingresó al lugar y pidió apoyo al número de emergencia.



Un paramédico de Cruz Roja declaró su muerte después de proporcionarle los primeros auxilios y al igual que en el primer hecho, agentes del Servicio Médico Forense ordenaron el levantamiento y traslado del cuerpo para realizar las diligencias de ley y determinar las verdaderas causas del deceso.