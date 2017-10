Prisión preventiva a Kassandra es con fundamento legal: Fiscal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La prisión preventiva que el Juez Oral Penal le otorgó a Almahara Kassandra, de 22 años de edad, fue totalmente con fundamento legal, ya que consideró que sí hay riesgo de que la imputada se pudiera sustraer a la acción de la justicia, informó el Fiscal General de Justicia del Estado.



Rodolfo Montes de Oca Mena explicó las acciones cometidas aquel 21 de septiembre, donde la empleada de la casa de empeño, fue arrestada por el delito en flagrancia de robo equiparado, se realizó con base al Artículo 308 BIS-E del Código Penal de Sonora.



"En ese momento resultó que se estaba cometiendo este delito; es decir, recibiendo artículos sin haber acreditado la legítima procedencia de ellos, ni tampoco haber identificado plenamente al cliente, y por eso en ese momento se le detuvo", dijo.



Al entrevistarla, agregó, ella reconoció que se les había dado capacitación sobre esta nueva ley y que su supervisor le había dicho que sólorecibieran artículos con factura y que identificaran a los clientes.El fiscal detalló que el 24 de septiembre se realizó la audiencia de control y detención ante el Juez Oral, en la que se consideró que la detención había sido legal y se fijó la medida cautelar de prisión preventiva.



"Fue por diferentes elementos probatorios que rindió elagente del Ministerio Público durante esa audiencia, que no pudieron ser desvirtuados por los abogados particulares de ella", señaló.



Una segunda audiencia de vinculación a proceso fue llevada a cabo el 28 de septiembre, donde el Juez Oral acreditó que se había cometido este hecho señalado como delito por la ley y que la probable responsable en su comisión era la imputada.



LLEVARÁ PROCESO EN PRISIÓN



El fiscalmencionó que un día después se realizó otra audiencia a petición de los abogados de Kassandra, para revisar la medida cautelar de prisión preventiva, pero al no tener información novedosa que pudiera el juez reconsiderar, dictaminó que la imputada llevaría su proceso en prisión.



"Cuando cuestionan del porqué no se detuvo al ladrón de ese artículo ni al dueño de la casa de empeño, es porque se detuvo solamente a quien estaba cometiendo el delito en flagrancia, ellos no estaban presentes en el mostrador en ese momento", externó.



El fiscal destacó que aunque la dueña de la materia robada retirara la denuncia de robo, la imputada, al igual que las otras cinco personas de las casas de empeño que están en prisión preventiva por el mismo delito, no podría ser liberada, ya que es un delito que se sigue de oficio porque afecta a la sociedad.