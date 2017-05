Tenía policía muerto sólo 23 años

AGUA PRIETA, SONORA(GH)

Como Carlos Alfredo C.,, de 23 años, fue identificado el policía municipal que murió en el accidente ocurrido la tarde de ayer entre Agua Prieta y Fronteras; el oficial era acompañado por Ever O., al parecer de 22 años, quien también falleció dentro del vehículo Avenger, color negro.



La tercera víctima fue una mujer de nombre Georgina G., de 50 años, quien pereció mientras era trasladada a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana a Agua Prieta para recibir atención médica.



Los lesionados fueron trasladados al Hospital General y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Agua Prieta para ser atendidos por las lesiones que registraron.



La menor herida de 8 años tuvo fractura de ambos fémur y contusión, mientras que otra persona identificada como Santos Iván, de 26 años, resultó politraumatizado.



El resto de los lesionados fueron trasladados a bordo de una unidad de la Policía Federal a los hospitales, pero según información extraoficial su estado de salud no se reporta como grave.



Al lugar acudieron de los hechos acudieron agentes de la Policía Federal, socorristas de Cruz Roja Mexicana y elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes auxiliaron a las víctimas.