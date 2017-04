Deja choque 9 heridos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un choque frontal entre un autobús de pasajeros y un automóvil dejó nueve personas lesionadas, entre ellas un joven prensado dentro del vehículo sedán, quien sufrió lesiones que ponen en riesgo su vida, según el parte médico.



El percance ocurrió la mañana de ayer alrededor de las 9:35 horas, de acuerdo con el informe de la Policía Municipal, a la altura del kilómetro 42 de la Carretera Hermosillo-Bahía de Kino.



La corporación policiaca explicó que la causa del accidente fue la invasión de carril por parte del conductor del automóvil, ocupado por seis jóvenes, quienes una noche antes habían acudido a divertirse a Bahía de Kino.



El sedán viajaba de Poniente a Oriente sobre la rúa, pero invadió el carril por donde circulaba el autobús, de Oriente a Poniente, y que transportaba a 20 pasajeros, de los cuales tres sufrieron lesiones leves.



Aldo, de 24 años de edad, conducía el sedán Altima sin placas de circulación de color gris y era acompañado por cinco jóvenes, dos hombres y tres mujeres; mientras que el camión participante es de la marca Mercedes Benz modelo 2004, maniobrado por Cecilio, de 44 años de edad.



El reporte médico indica que Aldo sufrió traumatismo craneoencefálico moderado, fractura de fémur izquierdo, tibia y peroné y mano izquierda, trauma cerrado de tórax y de abdomen, así como heridas en brazos y hombros.



"Yo me quedé dormido, venía dormido atrás, éramos seis los que veníamos… yo les había comentado de quedarnos, pero no quisieron, ni modo que me quedara allá", relató Raúl Alberto, de 19 años de edad, uno de los jóvenes que viajaba en el sedán.



Para el muchacho todo pasó en un abrir y cerrar de ojos, de pronto estaban golpeados, él confundido y en medio de la carretera a donde personas de autos que pasaban por el sitio se prestaban a auxiliarlos.



"Que se pongan truchas, que no tomen nada y menos si van a manejar pues mejor que se queden allá en donde están", señaló Raúl a modo de consejo, el único de los seis jóvenes que no requirió de traslado inmediato a un hospital.



Cecilio, el conductor del autobús, comentó que al parecer el chofer del auto se quedó dormido, pues invadió el carril por donde circulaba él en su camión rumbo al Poblado Miguel Alemán, al cual trató de esquivar, con resultados negativos.