Aparatoso choque deja un lesionado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con lesiones en distintas partes de su cuerpo resultó una mujer, en al colonia Haciendas del Sur, tras chocar contra otro automóvil cuya conductora al parecer se dio a la fuga.



Seguridad Pública Municipal manifestó que el accidente ocurrió alas 11:50 horas de ayer, en la intersección de las calles Hacienda El Ocotillo y Hacienda Los Sabinos, del fraccionamiento Haciendas del Sur, rumbo a la salida a Guaymas.



La lesionada fue identificada como Irazema, de alrededor de 30 años de edad, quien viajaba en compañía de su hijo, de aproximadamente 8 años de edad, de Norte a Sur, a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet Blazer, color negro, sobre la calle Hacienda Ocotillo.



Al llegar a la intersección con Hacienda Los Sabinos, donde supuestamente debería de haber hecho alto, la mujer siguió de largo ya que no había algún tipo de señalamiento, y como resultado fue impactada por un pick up, Chevrolet, color verde, el cual presuntamente era conducido por una mujer y era acompañada por un joven, ambos no identificados.



Según los datos recabados en el lugar de los hechos, al momento del impacto, la camioneta se volcó hacia su costado derecho y dio una vuelta completa hasta caer en su propio pie.



Al parecer se quedó pegado el acelerador y el vehículo siguió su curso a gran velocidad hacia el Norte sobre la Hacienda Ocotillo y se impactó contra una estructura de metal que estaba en la esquina Oriente.



El menor sólo sufrió raspones y su mamá quedó atrapada dentro de la camioneta, hasta que fue rescatada por personal de Bomberos de Hermosillo y le brindaron atención hasta que llegó la ambulancia de Cruz Roja, donde fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.



En el parte policiaco se informó que el conductor del pick up era una mujer y se retiró del lugar.