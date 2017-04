Se sube al techo para evitar exámenes médicos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para no realizarse análisis clínicos de orina y no ingresar a un centro de rehabilitación, un hombre trató de escapar por el techo de una clínica del Centro de la ciudad.



Los hechos ocurrieron a las 9:00 horas del viernes, cuando dos personas acompañaban a un hombre a hacer fila en la clínica y así poder hacerse los análisis.



De acuerdo a personal de la Policía Municipal y pacientes de la clínica, el sujeto entró al baño del inmueble y después de un rato entraron a buscarlo, fue cuando sus acompañantes se dieron cuenta que no estaba.



El hombre habría subido al techo de la clínica para poder escapar, según elementos de Seguridad Pública, el motivo fue porque no quería entrar al centro de rehabilitación.



Para salvaguardar al personal y pacientes de la clínica, todos fueron evacuados mientras se buscaba al sujeto, pues ya se habían caído varios plafones cuando estaba la gente dentro del lugar.



Fueron alrededor de 30 minutos los que tardaron en dar con el paradero del hombre, y al encontrarlo las personas que lo acompañaban se lo llevaron.



Al encontrarlo lo esposaron y el personal del centro de rehabilitación se lo llevó, pues el personal de la clínica no quiso poner la denuncia correspondiente porque el acto no pasó a mayores y no hubo robo.