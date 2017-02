Zona preferida por los ladrones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sufren los residentes de la colonia Revolución 1 debido a los robos constantes de vehículos que dejan estacionados a las afueras de los domicilios, así como los daños que les hacen para robarse los acumuladores de energía y accesorios que hay en su interior.



Vecinos de la colonia ubicada al Oriente de Hermosillo manifestaron que en la colonia siempre ha habido robos, incluso asaltos a transeúntes, pero hace poco más de un año, los delitos se han incrementado, de acuerdo a su percepción.



Residentes de la colonia explicaron que el problema está más arraigado en las calles Fidel Velázquez y Ernesto Salazar Girón, lugar donde los usuarios de una línea de autobuses que está en el sitio, estacionan sus vehículos.



"Es que la gente viene a la central del Tufesa, y como no encuentran estacionamiento, dejan los carros de este lado (Sur) del bulevar, y aquí no te puedes descuidar tantito porque te roban hasta el alma, te dejan sin pila del carro y sin lo que traigas adentro", externó Sergio Z., de 34 años de edad.



El vecino agregó que los años que tiene de vida son los mismos que lleva viviendo en la colonia, y reveló que nunca se había resentido tanto la delincuencia como en los últimos meses, por lo que piden más vigilancia y la reparación del alumbrado público.



"Hace como dos semanas me quebraron el vidrio del carro para robarme la pila, todos los días encuentras gente que le pasó lo mismo, y en la noche es peor porque está bien oscuro", opinó.



Taxistas cuyo sitio se localiza frente a la Central de Autobuses de la línea Tufesa, platicaron ellos mismos sufren los robos, ya que los ladrones son gente que presuntamente baja de una de las colonias aledañas.



"Nomás te descuidas tantito y te vuelan el carro, se han llevado taxis estando nosotros aquí, imagínate los carros que están solos… lo que pasa es que es gente que baja del Coloso y roba en estos rumbos, ya todo mundo sabe eso, necesitamos más policías", destacó de manera anónima uno de los choferes de taxi.