Un pick up impacta a caballo en carretera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un caballo que se encontraba sobre la carretera 26 provocó un accidente el lunes por la noche en el que el conductor de un pick up salió ileso, se informó en un boletín de la Policía Municipal.



Los hechos se registraron en el kilómetro 11 de la rúa, cuando Rafael Martín, de 52 años de edad, quien conducía un pick up de la marca Ford, color blanco y placas de circulación VD04185 no vio al animal por lo que le fue imposible evitar el impacto.



Elementos del Departamento de Tránsito recibieron el reporte y acudieron al lugar a las 20:10 horas donde hablaron con el conductor afectado.



Rafael Martín no presentó ninguna lesión, mientras que el caballo de color blanco resultó con una herida cortante en el pecho.



Los agentes dieron parte al Ministerio Público Especializado en Hechos de Tránsito para las investigaciones correspondientes y las diligencias de ley.