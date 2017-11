Cinco años sería pena máxima para menores homicidas

HERMOSILLO, Sonora()

Hasta 5 años de prisión podrían alcanzar los menores involucrados en el robo y homicidio de un turista ocurrido el pasado sábado, quienes posiblemente estén involucrados en otros delitos, informó el director de la Fiscalía Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes y Corrupción de Menores.



Julio Villavicencio Meléndrez explicó que a nivel nacional, la pena máxima para homicidios dolosos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, es de 5 años de prisión, de acuerdo a la nueva ley que entró en vigor en 2016.



"La ley dice que si los menores tienen más de 14 y menos de 16 años, la pena máxima son 3 años; si los menores son mayores 16 y menores de 18 años, la pena máxima es de 5 años; pero en el homicidio doloso, la pena máxima es de 5 años de prisión, la edad que tenga el menor", dijo.



El pasado sábado se detuvo a tres adolescentes, dos de 14 años y uno de 16, acusados de asesinar a un hombre de 24 años, originario de Durango.



DESCONOCÍA SEGURIDAD PÚBLICA DE ASALTOS Y ROBOS EN EL SECTOR



Habitantes de las colonias Las Pilas, La Matanza y Hacienda de la Flor, consideraron que el sitio de mayor riesgo en esa zona Sur del Cerro de la Campana, es el trayecto bulevar Francisco Serna, desde la calle California hacia el puente El Trébol, por la gran cantidad de asaltos a transeúntes y a conductores.



Antonio Salcedo Puente, comisario jefe de Seguridad Pública Municipal, aseguró que no tenían conocimiento de los asaltos y robos a transeúntes tal y como los vecinos del lugar lo comentaron, pero exhortó a los ciudadanos a denunciar al 911 cuando se percaten de algún hecho.



"Fíjese que no y la verdad estuvimos hace un mes aproximadamente, entrando en ese sector de La Matanza y lo que es lo mismo en todas las colonias, los padres de familia cobijan a los menores cuando vamos a actuar y no dejan a la Policía (hacer) nuestro trabajo", dijo.



Reveló que el gerente del hotel ubicado en Vado del Río y California, se ha acercado a las autoridades en anteriores ocasiones para solicitar apoyo, ya que han sufrido agresiones en ese sector.