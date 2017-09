Se incendia vehículo atrás de hospital del Seguro Social

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al parecer un cortocircuito en el área del motor provocó que se incendiara esta mañana un vehículo, en las inmediaciones del hospital del Seguro Social, en la colonia Modelo, en el que no resultaron personas lesionadas.



Eso se registraron alrededor de las 07:40 horas, en la esquina de las calles Justo Sierra y Ortiz Mena, cuando Miraima, de 23 años de edad, transitaba por el lugar a bordo de un vehículo tipo sedán, marca Volkswagen Jetta, Modelo 1994, color blanco.



"Iba a consulta y estaba buscando donde estacionarme, y sentí que el clotch no entró y ya vi fuego en el tablero y me bajé del carro por qué se empezó a quemar", relató.



La afectada salió ilesa y personal de Bomberos de Hermosillo arribaron al lugar para controlar las llamas.