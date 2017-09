Descartan bandas de "asaltabancos" en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No se considera que existan bandas de "asaltabancos" en Hermosillo, ya que los grupos organizados operan de distinta manera y robarían grandes cantidades de dinero, informó el fiscal general de Justicia del Estado de Sonora.



Rodolfo Montes de Oca Mena explicó que de acuerdo a la experiencia que la Fiscalía ha tenido, los ladrones de banco operan en solitario, como en el caso de Carlos, de 31 años de edad, quien fue asegurado el 16 de junio y se le adjudican cinco de los 25 asaltos a banco que hasta ayer se registraron este año.



"Si fueran bandas organizadas, llegarían y pedirían entrar, y que se les llevara hasta la caja fuerte a sacar todo el efectivo, y en cantidades grandes, pero por lo general son de 10 a 15 mil pesos, porque es con un cajero y es todo el monto que ellos tienen al momento", dijo.



DOS EN UNA HORA



En un lapso de una hora, dos instituciones bancarias fueron asaltadas, en situaciones distintas ocurridas ayer y por lo menos en una de ellas se utilizó un arma de fuego.



El primer robo se llevó a cabo a las 15:20 horas, en el banco denominado Banregio, ubicado sobre el bulevar Morelos y Congreso, donde cuatro hombres amenazaron a la cajera para que les entregara el dinero, para posteriormente huir en un vehículo.



Un segundo asalto se registró a las 16:20 horas, en un Bancomer ubicado en la esquina de Veracruz y Concepción L. de Soria, a donde arribaron tres hombres, uno de ellos con arma de fuego y despojaron a una de las cajeras de 70 mil pesos en efectivo.



RECHAZAN BANQUEROS GUARDIAS ARMADOS



El fiscal general Montes de Oca Mena, destacó que los banqueros rechazan la idea de tener seguridad armada dentro de las instituciones, por preservar la vida de sus clientes y empleados.



"Me han dicho: ‘Es que nuestra política es no tener aquí guardias armados para proteger a los clientes; preferimos que nos asalten esos 10,15 mil pesos, que de cualquier manera después el seguro nos repone, a correr el riesgo de que haya un enfrentamiento y se lesione o prive de la vida a clientes y empleados", apuntó.