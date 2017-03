Ya no aguantan a los ladrones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más seguridad piden los habitantes del ejido Las Placitas debido a robos constantes a casa habitación, principalmente a la escuela primaria del lugar, ya que se volvió la preferida de los "amantes de lo ajeno".



Vecinos del lugar ubicado al Surponiente de Hermosillo, denunciaron ante esta Casa Editorial la inseguridad que a diario se vive en el ejido, el cual se encuentra dentro del casco urbano, a un costado del fraccionamiento Real del Carmen.



Guadalupe R., residente en la colonia desde hace 54 años, platicó que con el paso de los años los actos delictivos se han hecho cada vez más frecuentes, y aunque ella no ha sufrido de robos, sí lo han padecido sus vecinos.



"Bien mal está aquí, gracias a Dios a mí no me han robado, pero todos los días se oyen rumores de que a cada rato les roban, yo creo que porque estamos muy cerca de Real del Carmen, a cada rato se oye que roban y matan gente", dijo.



Otro de los vecinos preocupados por la situación agregó que el punto de reunión de delincuentes está en la cancha del ejido, donde al caer la noche se juntan personas de otras colonias y consumen drogas, situación que ya han denunciado y no se ha podido eliminar.



"Ahora se ha calmado un poco porque la Policía ha entrado a la colonia por los robos que ha habido en la primaria, pero siguen robando de todos modos, los rateros se ríen de los policías, saben que no les van a hacer nada por la nueva ley", expresó José Luis S.



El profesor de guardia de la Escuela Primaria de tiempo completo Juan Bourjac, comentó que en menos de un mes han robado tres veces, donde los ladrones se llevaron tres computadoras, impresoras, equipo de sonido, y casi todo lo que había de valor.



"La primera vez se metieron a la dirección y nos sacaron todo lo que teníamos de valor para la escuela, luego en menos de 15 días se volvieron a meter e hicieron limpia, se llevaron los proyectores y todo lo que estaba en esa aula".



El último robo lo cometieron hace una semana, indicó, y se llevaron una campana de hierro que tenía muchos años en la escuela.