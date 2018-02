Alcaldesa señala que no es preocupante cuestión de seguridad en Hermosillo; dice que faltan policías

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No es preocupante la cuestión de seguridad en Hermosillo, pero para el tamaño de la ciudadanía hay un déficit de policías y patrullas, manifestó la presidenta municipal de Hermosillo.



Angelina Muñoz Fernández indicó que, aunque las autoridades han trabajado en la prevención del delito y atención a las llamadas al 911, el ciudadano tiene que buscar medidas de protección.



“No es preocupante, estamos actuando y haciendo los patrullajes; faltan más policías, sí; faltan más patrullas, sí; y la única manera de atender la problemática es en coordinación con la ciudadanía”, dijo.



Sobre los casos de asaltos a comercios como el de la colonia San Benito, donde falleció Don Lino o una estética en Residencial de Anza, exhortó a los ciudadanos a tomar medidas de precaución y prevención para no ser víctimas del delito.



Estéticas se convierten en blanco de los asaltantes; van 2 en menos de una semana



En menos de una semana ya van dos salones de belleza asaltados en Hermosillo.



El primero ocurrió el día 27 de enero en una estética ubicada en una plaza comercial ubicada sobre la carretera en la colonia Las Lomas.



De ese atraco se llevaron un botín de 16 mil pesos en efectivo y, de acuerdo con el informe de Seguridad Pública Municipal, el hecho delictivo se registró alrededor de las 11:35 horas en el cruce de los bulevares Ganaderos y carretera a Sahuaripa.



Se detalló que los agentes que atendieron el reporte se entrevistaron con la propietaria del lugar, quien dijo que los presuntos ladrones se introdujeron por la puerta de la salida de emergencias.



Refirió que al revisar el establecimiento se percató de que hacía falta la caja registradora y varios sobres donde guardaba el dinero correspondiente a las ventas de la semana.



El otro asalto ocurrió el día sábado 3 de febrero en un establecimiento ubicado en la avenida Colonizadores, en Residencial Anza.



Según un video publicado en las redes sociales, unos ladrones entraron al salón de belleza D’Magda a las 20: 00 horas portando lo que aparentaban ser armas de fuego.



Por el miedo a sufrir heridas, las víctimas que se encontraban dentro del lugar no opusieron resistencia y entregaron lo solicitado a los asaltantes.



Se desconoce hasta estos momentos si las personas que vivieron ese robo interpusieron una denuncia ante las autoridades.







Aparentemente identifican a agresores de abarrotero y van por ellos: Alcaldesa



Los responsables de la muerte de Fausto, el propietario de la tienda asesinado en la colonia Modelo, presuntamente ya fueron identificados, reveló Angelina Muñoz Fernández.



“El comisario está atendiendo este asunto, aparentemente tienen identificados a los agresores y van a ir por ellos, no puede haber impunidad en este asunto, tiene instrucciones mías de atender y coordinarse con otras autoridades”, expresó la presidenta municipal.



Muñoz Fernández lamentó los hechos ocurridos y mencionó que el comisario general de Seguridad Pública Municipal, Jorge Andrés Suilo, se encargaría de atender el caso.



La presidenta de Hermosillo comentó que no vale la pena entregar la vida por bienes materiales, por lo que exhortó a los ciudadanos estar vigilantes y a las autoridades no ceder el paso en materia de seguridad.



“Comparto el dolor de la familia, lamento mucho el suceso, como ya lo señalé el tema de la seguridad es prioritario, por el lado de las personas les pediría que estuvieran atentos, los temas materiales no valen la pena por entregar la vida”, dijo.



Muñoz Fernández recalcó que en este tema se necesita también de la participación ciudadana, pues en ocasiones las patrullas atienden casos de molestias de vecinos por música a alto volumen, cuando la principal preocupación es resguardar la ciudad.



“No vamos a ceder el paso, pero no es posible que nuestras patrullas estén atendiendo problemas de conflicto de violencia familiar o porque alguien tiene la música a alto volumen cuando deberían estar patrullando”, manifestó.