VIDEO: Ladrones intentan abrir cochera para entrar a casa a pesar de haber gente adentro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ni el tener rejas en su casa impidió que un hombre fuera víctima de la delincuencia.



En un video hecho llegar a la redacción de EL IMPARCIAL captó el momento en el que tres personas intentaron abrir las rejas de la cochera de la casa de una familia.



Los delincuentes llegaron al lugar y jalaban pretendiendo que la puerta de la cochera cediera y poder entrar a la vivienda.



Sin embargo, una persona que se encontraba al interior se dio cuenta y salió para detenerlos.



El afectado intentó dialogar con los hampones, pero estos no cedieron en su intención de querer ingresar a su hogar.



Al no poder abrir la puerta de la cochera, se van hacia la otra puerta que está al lado y la golpean para que se abra, sin embargo, no sucede.



Luego regresan a querer abrir la puerta de la cochera y con más fuerza hacen el intento, el afectado sube sus pies a la reja y empuja hacia abajo para evitar que lo hagan.



Al no tener éxito, los tres ladrones se van de la propiedad.



Según se menciona, los hechos ocurrieron el 5 de febrero a las 10:50 de la mañana en la colonia Las Praderas, en Hermosillo.



Se desconoce si la víctima interpuso una denuncia ante las autoridades por el presunto intento de asalto.