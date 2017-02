9 de cada 10 accidentes viales son prevenibles

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Actualmente Sonora se encuentra en sexto lugar a nivel nacional en muertes por accidentes viales, esto pese a que los percances automovilísticos en un 90% se pueden prevenir.



Jonathan Garza Rodríguez, coordinador estatal de Prevención de Accidentes, aseguró que en Sonora el primer lugar en muertes por accidentes es en los viales, siendo el uso del celular el principal distractor.



"Hay que resaltar que un segundo puede cambiar todo, pero algo que ha beneficiado mucho para bajar ese índice son los filtros de alcoholimetría, esto nos ha ayudado a frenar accidentes".



"Lo que nos queda hacer es sensibilizar a las personas en pláticas, capacitaciones de seguridad vial", indicó.



Algo que ha causado polémica entre la comunidad es el aumento de las multas, específicamente la de usar el celular al manejar, pero esto puede ser una ventaja para que la gente prevenga accidentes.



"No usar el celular mientras manejan es algo que todos deben hacer, no tienen que manejar con distractores y si no lo hacen no tienen porque pagar una multa".



"Esto nos ha ayudado porque así la comunidad va a tomar conciencia y preferirán no usar el celular en el volante a pagar una multa tan alta", destacó.