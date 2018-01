Matan a joven; asesino llama a padre de víctima

Guaymas(GH)

El asesino de su hijo le avisó vía telefónica que había tirado su cuerpo en la carretera que conduce al Parque Industrial de Guaymas, pero no creyó hasta que comprobó el hallazgo en redes sociales.



Salvador P. V., el viernes por la noche recibió una llamada telefónica de un hombre dándole detalles de la muerte de su hijo menor, por lo que de inmediato empezó a revisar las redes sociales, donde finalmente comprobó que era verdad.



El joven de 18 años de edad salió de su hogar por la mañana de este viernes a trabajar a un conocido hotel de San Carlos y alrededor de las 22:00 horas su cuerpo fue encontrado en una vialidad del Sur de la ciudad, sobre una colchoneta negra y enrollado en una cobija a cuadros, en color rojo y blanco.



La Policía Municipal en un informe indica que el guaymense fue identificado como Harold Salvador P. L., con domicilio en el fraccionamiento Valle del Mar, ubicado en el Norte de Guaymas.



Señala que el padre, al ver la noticia de que habían localizado un cuerpo "encobijado" en el camino que conduce al Paraje viejo, se comunicó a la corporación policíaca para informarles que una persona le había hablado para decirle que se trataba de su hijo y que no hiciera preguntas.



Semana roja



Este es el segundo acto violento que ocurre dentro del Municipio de Guaymas, el primero se registró el 2 de enero, en Vícam, contra una familia que se encontraba en su domicilio, con un saldo de un niño de 11 años muerto y cuatro heridos.



El 2017 culminó el año con 58 ejecuciones, considerándose el año más violento de las últimas dos administraciones municipales.



CONMUEVE HOMICIDIO A SOCIEDAD



El asesinato de un joven de 18 años de edad registrado en Guaymas conmovió a la sociedad, que expresó sus condolencias a través de redes sociales.



"Qué tristeza estas noticias empezando año, se le va el optimismo a los suelos", "es un dolor tan duro que no me lo puedo imaginar", "Dios les dé consuelo a sus familiares", fueron algunos de los mensajes que escribió la gente.



Entre los comentarios hubo llamados a la juventud a cuidar las amistades que tienen para evitar situaciones que los pongan en riesgo.



"Un joven sea como sea, un joven con toda la vida por delante. Jóvenes cuídense, cuídense, vean quiénes son amistades buenas, quiénes no, aléjense, por amor a ustedes y su familia", expresó Marcela Gutiérrez a través de Facebook.



"Los chicos no quieren entender todo lo que les puede pasar en este País de corrupción e impunidad. Por favor jóvenes cuiden quiénes son sus amistades. No todas las amistades son buenas", dijo María Núñez.