Se vuelca pick up tras choque en la colonia Olivares

HERMOSILLO, Sonora(redacción)

Ilesos resultaron los conductores de dos vehículos que chocaron la mañana de ayer en la colonia Olivares y uno de ellos se volcó hacia su costado izquierdo, en la intersección ubicada en las calles Olivares y Ángel García Aburto.



El conductor del vehículo volcado fue identificado como Porfirio, de 57 años de edad, quien al parecer se dedica a la venta de frutas y verduras en su automóvil, de la marca Ford Ranger, color blanco, con "racas", modelo atrasado.



Eran alrededor de las 06:30 horas cuando el chofer del pick up circulaba de Sur a Norte sobre la calle Olivares, y al llegar a la intersección con la avenida Aburto, fue impactado por una camioneta marca Chevrolet Venture, color blanco, la cual era conducida por Rosario Guadalupe, de 40 años de edad.



Según el informe policiaco, la conductora no respetó la luz roja del semáforo al momento en que se dirigía de Poniente a Oriente sobre la Aburto, por lo que provocó que el pick up se volcara hacia su lado izquierdo.



Porfirio fue valorado por elementos de Cruz Roja para descartar alguna lesión grave, a lo cual se le diagnosticó sin lesiones, al igual que la mujer de la camioneta.



Personal de Tránsito Municipal acudió al lugar del accidente, quienes apoyaron a los involucrados y realizaron el informe para dar aviso a las autoridades correspondiente del suceso, donde sólo se registraron pérdidas materiales.