En una semana recuperan 20 autos con reporte de robo; la mayoría en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En la semana comprendida del 29 de octubre al 5 de noviembre se logró recuperar, por parte de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), 20 automóviles con reporte de robo en diferentes ciudades del Estado, se dijo en un comunicado.



Las unidades vehiculares cuentan con reporte de robo en México y el extranjero, y se recuperaron principalmente en los municipios de Guaymas, Campo 60, también en Ciudad Obregón, Caborca, sin embargo, es en Hermosillo donde se registró el mayor número de recuperación de autos, siendo en colonias como Las Haciendas, Río Sonora, La Antorcha, Villa de Seris, Cerro de la Campana, Sahuaro, San Benito, San Francisco, Casa Blanca, entre otros donde se localizaron.



La Policía Estatal de Seguridad Pública dice que continúa reforzando los recorridos de vigilancia en todo el Estado, además de la difusión para prevenir el delito de robo de vehículos a través de los patrullajes, entrega de volantes con información útil y recorridos a pie tierra.



EN NÚMEROS



14 en Hermosillo

1 en Caborca

1 en Ciudad Obregón

2 en Guaymas

2 en Campo 60



Algunos de los automóviles recuperados



• Marca Dodge línea Journey tipo vagoneta, color guinda, modelo 2010 con reporte de robo en el estado de Chihuahua con fecha 12/21/2016

• Marca Dodge, línea 1500, tipo pick up, color dorado, modelo 2006, con reporte de robo en el estado de Chihuahua con fecha 04/01/2009.

• Marca Pontiac, línea Sunfire, tipo sedán, color plata, modelo 2002, con pre denuncia de robo en Hermosillo, fecha 05/noviembre/2017.

• Marca Nissan, línea Sentra, modelo 1997 con pre denuncia de robo en Hermosillo, fecha 04/noviembre/2017.

• Marca Chevrolet, línea Impala, tipo sedán, color azul, modelo 2001 con pre denuncia de robo en Hermosillo, fecha 01/noviembre/2017.

• Marca Nissan, línea Altima, tipo sedán, color verde, modelo 1997, cuenta con pre denuncia de robo, fecha 30/octubre/2017.

• Marca Nissan, pick up, color blanco, modelo 2014 con reporte de robo, fecha 11/08/2014.

• Marca Toyota, pick up, color rojo, modelo 1986, fecha 29/03/2017.

• Marca Chevrolet, línea Silverado, tipo camioneta, color negro, modelo 1997, cuenta reporte de robo con fecha 03/noviembre/2017.

• Marca Toyota, Pick-Up, línea Tundra, color guinda, con reporte de robo con fecha 13/10/2017 en Sonora.