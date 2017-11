Fuerte choque-volcamiento deja dos heridos en la colonia Centenario

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Saldo de dos personas lesionadas dejó un choque-volcamiento ocurrido sobre la calle Doctor Paliza, esquina con Campodónico, en la colonia Centenario.De acuerdo con información recaba en el lugar del incidente, un hombre de aproximadamente 47 años de edad, que conducía el pick up, fue quien resultó con mayores golpes, pero no graves.Según las primeras investigaciones, el vehículo sedán golpeó la parte lateral derecha del vehículo pick up blanco causando que éste se volcara cuando circulaba sobre la calle Paliza.Cabe señalar que sobre dicha avenida el tránsito vehicular es libre, pues los altos son para quien conducen sobre las calles perpendiculares.Agentes de diferentes corporaciones llegaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.