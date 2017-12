Vandalizan escuela; quiebran 32 vidrios

NAVOJOA(GH)

En un mes, el vandalismo dejó perdidas por alrededor de 15 mil pesos en la escuela primaria Profesora María de los Ángeles C. de Valdez, ubicada en la colonia Rosales, manifestó Wilfrido Preciado Gutiérrez, director del plantel.



Explicó que desconocidos aprovechan el fin de semana para causar daños al plantel escolar.



"Nos han quebrado 32 vidrios de las ventanas por donde meten un palo e intentan sacar las cosas, hasta el momento no han podido, pero quebraron una bocina y una copiadora", abundó, "sólo en los vidrios fueron pérdidas de 7 mil pesos".



El viernes pasado pusieron la denuncia ante autoridades de Seguridad Pública, dijo, quienes se comprometieron a reforzar la vigilancia.



"Este lunes llegamos y encontramos los vidrios rotos y esto pasa desde hace un mes", resaltó, "antes el intendente dormía aquí en la escuela, pero por normatividad de la Secretaría (SEC) ya no es posible y no hay quien cuide".



Además de los destrozos algunas paredes fueron dañadas con graffiti, denunció.



"Buscamos una solución de raíz y pedimos a las autoridades más vigilancia para acabar con esto", pidió.



En el plantel escolar que se ubica a espaldas del Isssteson estudian 344 jóvenes del casco urbano de Navojoa.