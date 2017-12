Rastrean a chofer que atropelló a dos mujeres del Sahuaro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El conductor fugitivo que arrolló a dos mujeres el pasado domingo en la colonia El Sahuaro, y que casi al instante perdieron la vida, está siendo rastreado por familiares, amigos y vecinos de las víctimas, ya que aseguran que se trata de un chofer de transporte de personal.



Fue alrededor de las 21:00 horas cuando Adelaida, de 57 años; y Margarita Eduwiges, de 54 años, se bajaron de un transporte urbano de la Línea 10, en compañía de la hija de Adelaida, en la calle De los Yaquis y Lázaro Mercado.



Familiares de las víctimas aseguraron que el tráfico estaba tranquilo y decidieron cruzar de Sur a Norte la calle De los Yaquis, pero "de la nada" salió intempestivamente un vehículo que presuntamente transporta personal, que circulaba en sentido contrario por la calle Lázaro Mercado y al virar hacia el Poniente por donde cruzaban las mujeres, arrolló a dos de ellas.



LO SIGUE MOTOCICLISTA



Después del accidente, agregó, el chofer se dio a la fuga, pero al parecer un motociclista los siguió y le tomó fotografías, las cuales aún no se sabe dónde están, pero el caso está en manos de las autoridades y se están realizando las investigaciones correspondientes, según expresaron.



Vecinos de los alrededores exhortaron a las autoridades a poner más atención en ese cruce, ya que no es la primera vez que ocurren accidentes fatales y todo por que no se respeta el señalamiento de alto, no hay alumbrado público en las noches y lo que se necesita es un semáforo.



"NO SE DETUVO, SE FUE Y LE VALIÓ"



Momentos desgarradores vivieron familiares y amigos de las víctimas que murieron atropelladas el domingo en la noche, en el cruce de las calles De los Yaquis y Lázaro Mercado, y piden a las autoridades que detengan al culpable y que se haga justicia.



"Lo tienen que agarrar (al culpable), porque no fueron a unos animalitos a los que atropelló, lo que debió haber hecho es pararse y auxiliarlas. Como dice su hija: ‘No se detuvo, se fue y le valió, no le importó nada’, ella lo vio todo", indicó un familiar de una de las víctimas.



Vecinos que viven sobre la avenida De los Yaquis recordaron la tristeza que en esos momentos se sentía en el ambiente por la escena desgarradora de quienes vieron sin vida a su ser querido.



"Yo no me di cuenta hasta que me pidieron un vaso con agua para la hija de una de ellas, pobrecita, estaba destrozada, eso no se le desea a nadie, fue muy doloroso ver a todos", recordó María Olivarría.