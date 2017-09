Entregan equipo a los policías

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Se realizó ayer la entrega de 2 mil 400 uniformes completos y equipo táctico a los elementos de las policías Preventiva y Tránsito Municipal, así como del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT).



En una ceremonia que se realizó ayer en las instalaciones de la Comandancia Centro, el alcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez entregó al comisario general de Seguridad Pública, Jorge Andrés Suilo Orozco, el equipamiento que reforzará la estrategia de seguridad implementada en el programa Hermosillo Seguro.



Se detalló que el equipo consiste en lámparas LED, cámaras de solapa, fornituras, esposas, chaleco balístico y un uniforme especial para el GOT, con una inversión de 12 mil pesos por cada elemento, a diferencia de los anteriores, de 3 mil 100 pesos.



Acosta Gutiérrez destacó que tanto la autoridad como la ciudadanía son responsables de inhibir el delito y se seguirá trabajando, no sólo en la capacitación permanente, sino en los talleres de desarrollo humano, como el manejo de la ira y con el trato a las personas.



"No podemos pretender cambiar la historia de la humanidad si no cambiamos nosotros", dijo.



El comisario general Jorge Andrés Suilo Orozco destacó que en administraciones anteriores al personal de la Policía Municipal no se les proporcionaba el equipamiento completo, por lo que ahora se les proporcionó lo necesario y con materiales de calidad mundial.



"Por ver el favor de la ciudadanía, pero también de los elementos, se adquirieron 400 cámaras de solapa, esto para ver tanto el trabajo del policía, como el trato de la ciudadanía al policía, en aras de transparencia y aras de recuperar la confianza de los hermosillenses", apuntó.