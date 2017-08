Investigan a cuatro a saltantes de bancos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por lo menos seis de los 17 robos a mano armada cometidos en una institución bancaria que se han presentado este año en Hermosillo, están siendo investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y hay cuatro personas detenidas.



A uno de los cuatro presuntos, identificado como Carlos, de 31 años de edad, y que en estos momentos se encuentra recluido en el Cereso local, se le atribuyen cinco de los delitos.



A los otros tres, quienes responden a los nombres de José Germán, de 28 años de edad, originario de Ciudad Obregón; Elvis Jordi, de 22 años, de Ecatepec, Estado de México; y Daniel Alejandro, de 32 años, originario de Ensenada, Baja California, se les investiga de por lo menos robo a banco en grado de tentativa y varios atracos más.



El comisario general de Seguridad Pública Municipal, Jorge Andrés Suilo Orozco, en una rueda de prensa dio a conocer que alrededor de las 13:00 horas del jueves, personal del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) realizó la captura de tres presuntos ladrones.



EN FLAGRANCIA



Fue la institución bancaria que se localiza en el interior de una tienda departamental ubicada en las calles Lázaro Cárdenas y Reforma, a donde uno de los tres imputados arribó con un arma de fuego calibre 40 milímetros y le exigió a la empleada el dinero.



Pero elementos del GOT que se encontraban cerca del lugar y que fueron alertados sobre tal acción, irrumpieron en el comercio para impedir el cometido.



Supuestamente la persona que llevaba el arma intentó subirse a un vehículo de color verde al percatarse de la presencia policiaca, donde lo esperaban dos personas más, pero los oficiales lo impidieron y lograron asegurarlo.



Los presuntos cómplices huyeron en el vehículo, pero finalmente agentes municipales los aseguraron y fueron puestos a disposición de las autoridades investigadoras, quienes los relacionan con varios robos cometidos en días pasados.



Tanto la FGJE como Seguridad Pública Municipal no especificaron el tipo de robos por los cuales serán investigados los imputados, pero podrían estar relacionados con instituciones bancarias, según se reveló extraoficialmente.



Hay que recordar que el pasado 16 de junio fue capturado, en San Luis Río Colorado, Carlos, de 31 años de edad, quien está siendo investigado por la FGJE por cometer cinco de los robos a bancos cometidos del 12 de mayo al 12 de junio de este año.



El delito que se le imputa es el de robo con violencia en las personas en oficinas que conservan caudales en perjuicio de los bancos HSBC, Scoitiabank y Santander, por lo que se encuentra recluido en prisión preventiva, en el Cereso 1 de Hermosillo.