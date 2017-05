Cortocircuito provoca incendio en auto

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un posible cortocircuito en el área del motor, fue lo que provocó el incendio de un vehículo de una empresa de mensajería, en el área Surponiente de la ciudad, donde sólo hubo pérdidas materiales.



Los hechos se registraron alrededor de las 09:45 horas de ayer, a las afueras de una farmacia que se localiza sobre el bulevar Solidaridad, entre Real del Arco y Paseo Norte, de la colonia Las Quintas, y no se registraron personas lesionadas.



El vehículo afectado era una tipo vagoneta, color blanca, propiedad de la empresa de mensajería Estafeta, la cual era conducida por Irving, de 27 años de edad, quien platicó que se encontraba haciendo alto en la calle Real del arco, cuando inició el accidente.



"Yo venía solo, estaba aquí en el semáforo y empezó a tirar humo, y yo pensé que era por calentamiento, y ya cuando llegué aquí (a la farmacia) rápido agarró fuego, y apenas me alcancé a bajar y empezó a quemarse todo", relató.



El empleado de mensajería detalló que sólo traía dos sobres y no alcanzó a bajarlos debido a la rapidez con la que el fuego consumió el automóvil, por lo que se incineraron completamente.



Fue en esos momentos, agregó, que marcó al 911 y solicitó ayuda, a donde acudieron personal de Tránsito Municipal para ayudar en la vialidad de la zona, y Bomberos de Hermosillo, quienes extinguieron el fuego en su totalidad.



Un oficial de Bomberos comentó que, aunque en ese momento era muy difícil determinar qué fue lo que pasó realmente, todo indicaba que pudo haber sido ocasionado por un cortocircuito, de acuerdo a lo que platicó el conductor del vehículo.