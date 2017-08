Se registra movilización policiaca al Sur de la ciudad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Gran movilización policiaca y pánico entre los huéspedes, se registró ayer en un hotel localizado al Sur de la ciudad, donde supuestamente se hospedaban unos presuntos delincuentes que finalmente, no fueron encontrados en el inmueble.



Fue alrededor de las 13:00 horas, cuando en el hotel ubicado en la esquina del Periférico Sur y bulevar Clouthier, arribaron varias unidades de la Policía Municipal y la Policía Estatal de Seguridad Pública.



De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, en el hotel se hospedaba un grupo numeroso de niños deportistas y padres de familia que provenían de Tijuana, Baja California, y se encontraban en el área de la alberca.



"Pero vimos todas las patrullas y sacamos a los niños de la alberca, nos asustamos mucho, pensamos que había pasado algo y lo que hicimos fue sacar a los niños del agua y ponerlos a salvo", externó una de las madres de familia.



Extraoficialmente se informó que los elementos policiacos rodearon el área donde se encuentra la habitación 2061, pero al ingresar no se encontró a nadie.



En medio de la conmoción se detalló que dentro de la habitación se halló una computadora personal, ropa varia y un arma de fuego, pero hasta ayer en la tarde las autoridades no habían confirmado tales datos.