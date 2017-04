Resulta joven con lesiones por arma de fuego

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una persona del sexo masculino terminó con una herida producida por proyectil de arma de fuego, tras ser agredida por tres individuos que iban a bordo de bicicletas, en hechos registrados el pasado domingo en la carretera Estación Zamora-Estación Pesqueira.



A las 20:30 horas elementos de la Policía Municipal acudieron al campo "La Florida" ubicado en el kilómetro 8.5 de la carretera antes mencionada.



En el lugar los agentes se entrevistaron con Rigoberto, de 18 años de edad, quien se cubría con un trapo de color oscuro, el antebrazo izquierdo, lugar donde tenía una herida de entrada más no de salida, al parecer provocada por proyectil de arma de fuego.



El hombre informó que minutos antes se encontraba solo a un costado de las caballerizas, cuando escuchó algunas detonaciones volteando hacia el Norte y se percató de tres personas que abordo de bicicletas se acercaban a él, y al sentir un impacto en su brazo salió corriendo, no alcanzando a reconocer a los presuntos ni la dirección en que se habían retirado.



El lesionado fue trasladado por paramédicos de la unidad 547 Cruz Roja, a cargo de Ángel Martínez, al Hospital General del estado de Sonora, manifestando el contratista del agredido de nombre Jorge que no contaba con seguro médico.