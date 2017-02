Lo pierden todo entre el fuego

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras el incendio de su vivienda ocurrido en la mañana de ayer, la familia David Omar Celaya, de 35 años de edad, lo perdió todo, por lo que solicitan el apoyo de la comunidad para poder recomenzar lo que en pocos segundos el fuego consumió.



El incendio se registró alrededor de las 7:00 horas en la invasión San Luis, al Oriente de la ciudad, y hasta el momento no se saben las causas, según platicó el propietario de la casa, quien se encontraba durmiendo cuando sucedieron los hechos.



"Yo estaba dormido, mi esposa y mi hija no estaban, y me despertó el humo, ya cuando se había quemado la mitad de la casa. Eran tres cuartitos y parece que empezó en la parte de enfrente, pero ya no pude hacer nada, todo se me quemó", dijo.



Entre la desesperación por salir de la casa que estaba siendo consumida por las llamas, David se resbaló y se causó una lesión leve en la parte de su ceja derecha, pero no pasó a mayores, agregó.



El perjudicado platicó que una vecina fue la que solicitó apoyo al 911 para que Bomberos acudiera a las calles Aurora Boreal y 18 de Marzo, quienes sofocaron el fuego.



A pesar de que en el lugar había conexiones irregulares de electricidad, el dueño de la vivienda que estaba construida de madera y cartón, aseguró que Bomberos no pudo determinar con exactitud cuáles fueron las causas que originaron el siniestro.



PARA APOYAR...



Si desea apoyar a David Omar con ropa, muebles o despensa, puede comunicarse directamente con él en el domicilio antes mencionado, ya que no cuenta con teléfono celular.