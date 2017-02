Exige papá justicia por el homicidio de su hijo Marcos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El padre de Marcos Vinicio, de 25 años de edad, quien fue asesinado a balazos en la madrugada del martes, en un domicilio de la colonia Las Minitas, exigió justicia.



Con el corazón destrozado y de manera anónima el padre de Marcos platicó que tanto su hijo como sus amigos eran personas tranquilas y deportistas, por lo que no se merecían acabar así, sólo que estuvieron en el lugar y momento equivocado.



"Mi hijo era muy tranquilo, ellos eran muy tranquilos, todo mundo los conocía, eran futbolistas, el que no jugaba le echaba porras, eran amigos y ahí vivía una persona que ellos conocían, pero no tenían nada que ver en cosas malas", dijo.



Afligido por la situación, el señor relató que fue hasta en la mañana del mismo martes cuando se enteró que su hijo había sido baleado en la vivienda ubicada a unas cuantas calles de su casa, por la calle Adelina Sáenz y Mina La Bonancita.



Externó que había salido de trabajar en la madrugada y llegó a su casa alrededor de las 02:30 horas, pero jamás se imaginó que nunca más volvería a ver a su hijo con vida.



"Cuando salí de trabajar ya había pasado eso, pero no sabía nada, me acosté y hasta la mañana me habló mi otro hijo, estaba en la escuela y le dijeron que habían matado a fulano y sutano, y entre ellos estaba su hermano".



"Entonces mi hijo se vino de la escuela a avisarme, yo tenía como tres horas de haber dormido, y pues imagínese despertar con la noticia tan fea, fue horrible", expresó.



TENÍA DOS HIJOS



Marcos Vinicio estudió la carrera técnica en informática, era padre de una niña de 3 años de edad, y un niño de 5 años.



Trabajaba en una obra de la construcción y era el encargado de pagarles a los trabajadores, mientras que en sus ratos libres se dedicaba a practicar futbol en el Centro Hábitat de la colonia.



Fue en ese mismo lugar donde en la tarde del jueves, vecinos, familiares y amigos, rindieron homenaje de cuerpo presente a cuatro de las víctimas de aquel homicidio donde según informaron los mismos colonos, murieron seis personas.



Algunos residentes de la colonia se mostraron consternados ante lo sucedido, ya que consideraron que pudieron haber asesinado a los jóvenes por equivocación, por lo que desean limpiar la imagen que se ha creado en las redes sociales y medios de comunicación de que las víctimas eran presuntos delincuentes.



"No es cierto todo lo que se dice, lo que pasa es que no investigan bien, los muchachos eran deportistas, jugaban futbol, uno de ellos era la estrella de aquí del barrio, dicen que antes de que los mataran habían tocado en una casa y se equivocaron, ¿quién asegura que no se equivocaron también con ellos?", expresó un vecino.



Exigieron que se aclare la situación y se limpie el nombre de los fallecidos, quienes por siempre serán recordados con cariño por sus familiares, amigos y vecinos.