VIDEO: Vecinos capturan, golpean y entregan a presunto ladrón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Momentos de desesperación e impotencia vivían vecinos de la colonia Tierra Nueva al ser víctimas de presuntos robos por parte de un hombre al que golpearon y entregaron a las autoridades.



El pasado lunes por la noche los colonos se reunieron en un parque porque un grupo había llevado al presunto ladrón, al cual amarraron y colgaron, lo golpearon y después fue puesto ante las autoridades.



Uno de los vecinos afectados manifestó que el 2 de enero de 2017 salió de su casa a las 10:00 horas, regresó a las 12:00 horas y cuando abrió la puerta de su casa vio que hacían falta artículos.



"Nos robó una tableta, una consola de videojuegos y la televisión, en menos de dos horas nos hizo esto el malandro ese y lo que hicimos se lo merecía porque ya estábamos hartos de lo que nos hacía".



"A todos los vecinos nos ha robado esta persona, las cosas que se roba las ofrece a las otras personas, a mí una vecina me regresó la tableta porque sabía que era mía", mencionó.



Los residentes de Tierra Nueva decidieron hacer un grupo, en el cual están día y noche comunicándose, con la única finalidad de atrapar a la persona que les estaba robando y a la que ya tenían identificada.



Otro de los vecinos comentó que durante mucho tiempo no supieron qué hacer, pues el hombre que les robaba, al querer afrontarlo, los amenazaba con un machete y les aventaba piedras.



"Cuando agarramos a este hombre muchos nos desquitamos cuando lo amarramos y lo colgamos, lo golpeamos por el coraje que le tenemos y por todo lo que nos hizo, a mí me dejó vacía mi casa", contó.



Algunos dijeron que la persona que supuestamente les robaba les pidió perdón cuando lo tenían acorralado, les aseguró que tenía las cosas que les había robado y que se las regresaría.



Los vecinos aún se sienten decepcionados de las autoridades, ya que les han expuesto los problemas con el sujeto, pero les dicen que lo tienen que capturar 'infraganti' para poder detenerlo.



"No es posible que esta persona tenga varias demandas y no hagan nada, al hombre lo tuvimos que entregar porque la autoridad llegó pero sabemos que lo soltarán después de que salga del hospital, la paliza que le dimos bien merecida se la tenía y se la podemos volver a dar si regresa", afirmó comerciante.



En el parque donde colgaron al sujeto, se pueden observar con manchas de sangre en el suelo, pues varios colonos lo golpearon, acto que aseguraron volvería a hacer si vuelven los robos a la colonia Tierra Nueva.